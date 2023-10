Berichte bestätigt

Grenzübergang zu Ägypten bei Rafah. (IMAGO / UPI Photo / Firas al-Shaer)

Das bestätigten Israels Ministerpräsident Netanjahu sowie US-Präsident Biden. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine Mutter und ihre Tochter, die die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie würden von der israelischen Armee betreut. Ihre Freilassung war nach mehrtägigen Verhandlungen unter Vermittlung von Katar erreicht worden. Das katarische Außenministerium erklärte, es werde versucht, durch weitere Kontakte alle Geiseln freizubekommen.

Die Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen wird nach Einschätzung von US-Präsident Biden in den kommenden ein bis zwei Tagen beginnen können. Bereits seit Tagen stauen sich Lkw mit Hilfsgütern an der ägyptischen Grenze zum Gazastreifen. Sie ist für jeglichen Verkehr gesperrt. Den Menschen im Gazastreifen fehlt es unter anderem an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff.

