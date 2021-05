Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, hat die Eskalation der Gewalt in Nahost verurteilt. In einer Sondersitzung des Menschenrechtsrats in Genf rief sie Israel und die Palästinenser auf, den Konflikt dauerhaft zu beenden.

Die Hamas habe mit dem Abfeuern von Raketen auf Israel humanitäres Völkerrecht verletzt, sagte Bachelet. Sollte sich herausstellen, dass Israels Luftangriffe im Gazastreifen wahllos und unverhältnismäßig erfolgt seien, könnte es sich um Kriegsverbrechen gehandelt haben. Bachelet betonte, sie habe keinerlei Belege dafür gesehen, dass es sich bei den attackierten Gebäuden im Gazastreifen hauptsächlich um militärische Ziele gehandelt habe.



Israels Botschafterin bei der UNO in Genf, Shahar, beschuldigte die Hamas, den Konflikt initiiert zu haben und versicherte, dass Israel alles getan habe, um die Spannungen zu entschärfen.



Nach elf Tagen gegenseitiger Angriffe und Raketenbeschüsse war vor einer Woche eine Waffenruhe zwischen Israel und den radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad in Kraft getreten.

