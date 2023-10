Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian (Archivbild) (AP / Hussein Malla)

Bei einer Sondersitzung der UNO-Vollversammlung in New York sagte der iranische Außenminister Amirabdollahian, sein Land sei bereit, gemeinsam mit Katar und der Türkei, zu vermitteln. Dabei wiederholte er eine Forderung der militant-islamischen Hamas, wonach sich die internationale Gemeinschaft auch für die Freilassung tausender palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen einsetzen sollte. Die Hamas hält im Gazastreifen nach israelischen Angaben mehr als 220 Menschen gefangen, darunter Babys, Frauen und ältere Menschen. Sie wurden bei dem Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt. Unter den Geiseln sind auch ausländische Staatsbürger.

