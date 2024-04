Ein Schild am Ort des ehemaligen Nova-Musikfestivals im Süden Israels zeigt Hersh Goldberg-Poli, der nun auf dem Video zu sehen sein soll. (AP / dpa / Maya Alleruzzo)

In der Aufnahme erklärt ein junger Mann, dass er bei dem Hamas-Angriff am 7. Oktober schwer verletzt worden sei. Er und die anderen Geiseln befänden sich in einer - so wörtlich - "unterirdischen Hölle" ohne Nahrung, Wasser und medizinische Behandlung. Er warf der israelischen Regierung vor, die Geiseln im Stich zu lassen. Israelische Medien identifizierten den Mann als einen Besucher des bei dem Hamas-Angriff überfallenen Nova-Musifestivals. Echtheit und Aufnahmezeitpunkt des Videos sind bislang aber nicht bestätigt.

Nach seiner Veröffentlichung gab es am Abend in Jerusalem und Tel Aviv erneut Proteste gegen die Regierung von Premier Netanjahu. Demonstranten forderten stärkere Anstrengungen zur Freilassung der Geiseln. In Jerusalem kam es dabei zu Zusammenstößen mit der Polizei und zu Festnahmen. Nach offiziellen Schätzungen befinden sich noch 129 Entführte in der Gewalt der Hamas. Bei mehr als 30 von ihnen wird vermutet, dass sie nicht mehr am Leben sind.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.