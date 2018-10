Im rheinischen Braunkohlegebiet gibt es wieder Proteste von Kohlegegnern. Nach Angaben des Bündnisses "Ende Gelände" beteiligten sich tausende Menschen an den Aktionen bei den Abraumhalden Hambach und Inden. Unter anderem wurde die Hambachbahn blockiert, die Kohle aus dem Tagebau zu Kraftwerken und Fabriken transportiert.

Rund 40 Personen drangen in das Fördergebiet Hambach ein und besetzten einen Braunkohlebagger. Im Tagebau Inden konnte die Polizei verhindern, dass Umweltaktivisten in das Abraumgelände gelangen. Auf der gesperrten A4 setzte die Polizei Wasserwerfer ein, als Kohlegegner über die Autobahn liefen. "Ende Gelände" hatte angekündigt, an diesem Wochenende den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier lahmzulegen.



Auch RWE-Angestellte gingen heute erneut auf die Straße, um für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren.



Der Verfassungsschutz zeigt sich laut einem Zeitungsbericht besorgt über den Einfluss von Linksextremisten bei Umweltdemos. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet von Erkenntnissen der Behörde, wonach am Hambacher Forst auch Gruppen wie die "Interventionistische Linke" Einfluss nehmen. Ihr Interesse gelte nicht dem Klimawandel, sondern einzig dem Systemwechsel, zitiert die Zeitung den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, Freier.