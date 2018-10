Tausende Menschen versuchen seit dem Morgen, den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier zu stören. Im Tagebau Hambach gelang die Besetzung eines Baggers, am Tagebau Inden scheiterte der Versuch. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei hat Umweltaktivisten davon abgehalten, in den Braunkohletagebau Inden im Rheinischen Revier einzudringen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren Hunderte Aktivisten in Bussen zum Tagebau gekommen, wo sie von der Polizei eingekesselt wurden. Am Tagebau Hambach versuchen Sicherheitskräfte zur Zeit, einen besetzten Bagger zu räumen. Dort versammelten sich außerdem tausende Umweltschützer zu einer Solidaritäts-Demonstration.



Der Verfassungsschutz zeigt sich laut einem Zeitungsbericht besorgt über den Einfluss von Linksextremisten bei Umweltdemos. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet von Erkenntissen der Behörde, wonach am Hambacher Forst auch Gruppen wie die "Interventionistische Linke" Einfluss nehmen. Ihr Interesse gelte nicht dem Klimawandel sondern einzig dem Systemwechsel, zitiert die Zeitung den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, Freier.