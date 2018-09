Im Hambacher Forst hat es einen weiteren Unfall gegeben.

Eine Aktivistin stürzte von einer Leiter an einem Baumhaus aus etwa sechs Metern Höhe ab. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt.



In der vergangenen Woche war bereits ein Journalist durch Bretter einer Hängebrücke gestürzt und wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte die Räumung des Waldgebiets am Tagebau Hambach daraufhin vorübergehend gestoppt, dann aber wieder fortgesetzt.



Die Polizei hat inzwischen 64 Baumhäuser im Hambacher Forst abgerissen und für heute weitere Räumungen angekündigt. Ein Sprecher sagte, bisher seien 115 Aktivisten vorläufig festgenommen worden. Umweltschützer protestieren dagegen, dass der Energiekonzern RWE weite Teile des Waldes roden will, um weitere Braunkohle zu fördern.