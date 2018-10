Nach dem vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst erwarten Umweltschützer, dass die für heute geplante Demonstration dort zu einem Freudenfest wird.

Der Sprecher der Bürgerinitiative "Buirer für Buir", Büttgen, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Eilentscheid des Oberverwaltungsgerichts Münster habe den Menschen das Vertrauen in die demokratische Grundordnung zurückgegeben. Die Räumungen und Rodungen der vergangenen Wochen hätten doch arge Zweifel daran aufkommen lassen. Das gestrige Urteil zeige jedoch, dass der Energiekonzern RWE "nicht immer nach Gutsherrenart" walten könne, betonte Büttgen. Die Kohlekommission müsse nun einen guten Weg für den Ausstieg aus der Kohlevertstromung beschreiben und klare Rahmenbedingungen dafür setzen.



Laut dem Eilentscheid des Oberverwaltungsgerichts Münster muss die Rodung des Hambacher Forst gestoppt werden, bis über eine Klage des Umweltverbands BUND entschieden ist. Der Energiekonzern RWE rechnet damit nicht vor Ende 2020. Er will den Hambacher Forst abholzen und dort Braunkohle abbauen.



Zu der für heute Mittag geplanten Demonstration in dem Waldgebiet werden nach Angaben der Veranstalter etwa 20.000 Teilnehmer erwartet. Ursprünglich hatte die Polizei die Kundgebung aus Sicherheitsgründen untersagt. Das Verwaltungsgericht Aachen hob das Verbot gestern auf.