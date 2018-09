Bei der Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen Braunkohle-Gegnern und der Polizei gekommen.

Am Rande einer Demonstration gegen die Rodung des Waldstücks drangen rund 200 Teilnehmer in den abgesperrten Bereich ein. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Reizgas ein. An der Kundgebung hatten nach verschiedenen Angaben von Aktivistengruppen zwischen 5.000 und 9.000 Menschen teilgenommen; die Polizei sprach von 4.000 Teilnehmern. Auch bei der weiteren Räumung der Baumhäuser leisteten Aktivisten Widerstand, es kam zu Rangeleien.



Die Räumungsaktion in dem Wald am Rande des rheinischen Braunkohle-Tagebaus läuft seit Donnerstag. Sie war von der nordrhein-westfälischen Landesregierung angeordnet worden - offiziell aus Brandschutzgründen. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um dort Kohle zu fördern.