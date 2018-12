Am Hambacher Wald im Braunkohlegebiet zwischen Köln und Aachen hat es erneut Ausschreitungen gegeben.

Vermummte bewarfen am späten Abend eine Überwachungsstation des Energiekonzerns RWE mit Molotowcocktails und Steinen. Zwei Fahrzeuge gerieten in Brand. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. In der Folge kam es in der vergangenen Nacht zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Einsatzkräften: Unbekannte schleuderten Steine auf Einsatzfahrzeuge, setzten eine Barrikade in Brand und flüchteten anschließend in den Wald. Die Polizei fahndet noch nach ihnen.



Der Hambacher Wald war in den vergangenen Monaten Schauplatz wiederholter Auseinandersetzung von Umweltschützern, Klimaaktivisten und Sicherheitskräften. RWE will die Bäume fällen lassen, um in dem Gebiet weiter Braunkohle zu fördern. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhängte Anfang Oktober einen Rodungsstopp.