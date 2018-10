Am Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen haben Umweltschützer friedlich gegen den Abbau von Braunkohle protestiert und den vorläufigen Rodungsstopp gefeiert. Die Veranstalter, darunter Greenpeace und der BUND, sprechen von rund 50.000 Teilnehmern. Die Polizei erklärte dagegen, weniger als 20.000 Menschen hätten sich eingefunden. Derweil riefen Aktivisten zum Bau neuer Baumhäuser auf.

Die Demonstration war zunächst wegen Sicherheitsbedenken untersagt worden. Das Verbot hatte das Verwaltungsgericht Aachen jedoch wieder aufgehoben. Gestern hatte das Oberverwaltungsgericht Münster per Eilentscheid die Rodung des Waldes gestoppt, bis über eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland entschieden ist. Der Energiekonzern RWE rechnet damit nicht vor Ende 2020. Das Unternehmen will den Hambacher Forst abholzen, um auch dort Braunkohle zu fördern.



Bald neue Baumhäuser?



Derweil rief die Aktivistengruppe "Ende Gelände" zum Bau neuer Baumhäuser im Hambacher Forst aufgerufen. In einer Mitteilung heißt es, man freue sich "über neue Baumhäuser und andere Besetzungs-Strukturen, die entstehen". Die Polizei konnte noch nicht bestätigen, dass neue Baumhäuser gebaut worden seien. "Aber es sind Tausende von Menschen im Wald", sagte eine Sprecherin. Den Wald zu betreten, sei seit Ende der Räumungsarbeiten nicht mehr verboten - wohl aber der Bau neuer Baumhäuser. Bis Dienstag hatte die Polizei mit Millionenaufwand 86 Baumhäuser geräumt und abgebaut.



Demonstration als "Freudenfest"



Der Sprecher der Bürgerinitiative "Buirer für Buir", Büttgen, sagte im Deutschlandfunk, die Demonstration heute werde zu einem "Freudenfest". Der Eilentscheid des Oberverwaltungsgerichts Münster habe den Menschen das Vertrauen in die demokratische Grundordnung zurückgegeben. Das gestrige Urteil zeige, dass der Energiekonzern RWE "nicht immer nach Gutsherrenart" walten könne, betonte Büttgen. Die Kohlekommission müsse nun einen guten Weg für den Ausstieg aus der Kohlevertstromung beschreiben und klare Rahmenbedingungen dafür setzen.



Der Greenpeace-Geschäftsführer in Deutschland, Kaiser, betonte, der Rodungsstopp sei Rückenwind für die Arbeit der Kohlekommission. Es müsse jetzt ein konsequenter Einstieg in den Ausstieg aus der Kohle beschlossen werden, sagte Kaiser, der dem Gremium selbst angehört.