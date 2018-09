Die jahrelang geduldeten Baumhäuser von Braunkohle-Gegnern im Hambacher Forst werden geräumt. Die Behörden würden noch heute damit beginnen, bestätigte eine Sprecherin der Stadt Kerpen heute früh.

Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte die Stadt gestern Abend angewiesen, die Baumhäuser unverzüglich zu räumen. "Die Weisung wird jetzt umgesetzt", so die Sprecherin. Das Bauministerium hatte unter anderem mit fehlendem Brandschutz argumentiert, wie die Deutsche Presse Agentur berichtete.



In der Nähe des Waldgebietes, das zu einem Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden ist, zog die Polizei inzwischen massive Einsatzkräfte zusammen. Die "Aachener Zeitung" meldet, dass sich tausende Bereitschaftspolizisten und etliche Sondereinsatzkräfte aus mehreren Bundesländern auf den Einsatz vorbereiteten.



Das Waldstück ist seit 2012 von Aktivisten besetzt, die zum Teil in den 30 bis 60 Baumhäusern leben. Im Herbst will der Energiekonzern RWE mehr als die Hälfte des Waldes roden, um weiter Braunkohle abbauen zu können.



Nach Angaben der Aachener Polizei wurden gestern Beamte von Vermummten mit Steinen beworfen. Ein Polizist habe daraufhin einen Warnschuss abgegeben.