Im Hambacher Forst am Rande des rheinischen Braunkohle-Tagebaus sind erneut Polizisten angegriffen worden.

Die Beamten hätten in dem Wald eine eine brennende Barrikade gelöscht und seien später von Vermummten mit Steinen beworfen worden, erklärte die Polizei. Verletzt wurde demnach niemand.



Der Energiekonzern RWE plant im Hambacher Forst ab Oktober Rodungsarbeiten für den Tagebau. In dem Wald campieren seit Jahren Umweltschützer; ein Teil von ihnen ist gewaltbereit. Immer wieder kam es zu Angriffen auf Polizisten. Am vergangenen Freitag hatte die nordrhein-westfälische Polizei den Forst als "gefährlichen Ort" definiert. Dies ermöglicht ihr, dort Personen ohne besonderen Anlass kontrollieren.