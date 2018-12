Im Hambacher Forst hat die Polizei erneut Durchsuchungen im Camp der Waldbesetzer durchgeführt.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, wurde zudem in einer Werkstadt in Düren nach Beweismitteln im Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen an Weihnachten gesucht. An Heiligabend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag hatte es im Hambacher Forst erneut Zusammenstöße gegeben. Vermummte bewarfen eine Einrichtung des Energiekonzerns RWE mit Molotowcocktails und Steinen. Zwei Fahrzeuge gerieten in Brand. Auch Löschfahrzeuge der Feuerwehr wurden attackiert. Ein Brandsatz an einer Grundwasser-Pumpstation in der Nähe des Tagebaus Hambach konnte von der Polizei entschärft werden.