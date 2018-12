Im Hambacher Forst hat die Polizei erneut das Camp der Braunkohle-Gegner durchsucht.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, war zudem eine Werkstadt in Düren Ziel der Aktion. Es seien unter anderem Gefäße mit verdächtiger Flüssigkeit und Wurfgeschosse beschlagnahmt worden. Drei Aktivisten wurden festgenommen; ihnen wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.



An Heiligabend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag hatte es im Hambacher Forst erneut Zusammenstöße gegeben. Unter anderem bewarfen Vermummte eine Einrichtung des Energiekonzerns RW mit Molotowcocktails und Steinen.