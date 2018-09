Der sogenannte Waldspaziergang im Hambacher Forst darf am Sonntag nicht wie geplant als Demonstrationszug stattfinden.

Das Verwaltungsgericht Aachen bestätigte am Abend in einem Eilbeschluss das Verbot der Polizei. Der Antragsteller wollte ursprünglich mit rund 5.000 erwarteten Teilnehmern durch den Wald bis zum Bereich eines geräumten Baumhausdorfes ziehen. Angekündigt hatte sich dazu auch die Grünen-Vorsitzende Baerbock. Das Gericht folgte der Vorgabe der Polizei, die Kundgebung an einen festen Ort zu binden, weil andernfalls die öffentliche Sicherheit gefährdet sei. So könnten etwa Teilnehmer aus der Versammlung ausscheren und sich dem aktiven Protest der in dem Wald lebenden Aktivisten anschließen.



Der Widerstand richtet sich gegen den Energiekonzern RWE. Das Unternehmen will den Hambacher Forst zu einem großen Teil abholzen lassen, um weitere Braunkohle abbaggern zu können.