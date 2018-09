Umweltschützer haben mehr als eine halbe Million Unterschriften zum Erhalt des Hambacher Forstes an die nordrhein-westfälische Landesregierung übergeben.

Umweltministerin Heinen-Esser nahm diese vor dem Landtag in Düsseldorf entgegen. Die Aktion sei ein sehr beeinduckendes Zeichen, das gehört werde, sagte die CDU-Politikerin. Zugleich bekräftigte sie, dass die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst nach dem tödlichen Sturz eines Journalisten vorerst ausgesetzt werde. In dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es aber keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Es sehe nach einem Unglücksfall aus. Der Mann war gestern durch die Bretter einer Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gebrochen und 15 Meter tief gestürzt.



Landesinnenminister Reul appellierte an die Aktivisten ihre Baumhäuser freiwillig zu verlassen.