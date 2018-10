Die Gewerkschaft Deutsche Journalisten-Union (dju) hat Vorwürfe gegen die Polizei erhoben, weil sie einen Journalisten bei den Anti-Kohle-Protesten am Hambacher Forst festgehalten hatte.

Nach dju-Angaben wollte der Mann eine widerrechtliche Baggerbesetzung durch Aktivisten im Tagebau Hambach fotografieren, als ihm trotz Vorzeigens des Presseausweises Kamera und Speichermedien abgenommen wurden. "Es ist nicht zu rechtfertigen, dass die Polizei einen Kollegen, der, wie die Einsatzkräfte auch, seine Arbeit macht, über viele Stunden festhält und ihm seine Arbeitsmittel abnimmt", sagte der Geschäftsführer des dju-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Büttner. Aufgabe der Polizei sei es, das Grundrecht auf Presse- und Informationsfreiheit durchzusetzen.



Die Polizei wies die Kritik zurück. Der Hausfriedensbruch des Journalisten sei nicht durch das Presserecht geschützt. Die Kamera sei ihm zur Beweissicherung abgenommen worden, nachdem eine RWE-Mitarbeiterin von einem Unbekannten verletzt worden sei. Eine Verweildauer des Journalisten bei der Polizei wie in diesem Fall von acht Stunden sei durchaus üblich bei Einsätzen dieser Größenordnung.



Der Foto-Journalist war am Samstag im Auftrag des Onlineportals Bento unterwegs. In einer Stellungnahme auf der Seite heißt es: "Wir protestieren gegen die Beschlagnahmung des Fotoapparats unseres freien Mitarbeiters. Die Bilder dienen der Berichterstattung und sind von öffentlichem Interesse. Wir erwarten die Herausgabe von Kamera und Bildern."