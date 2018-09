Aus Protest gegen geplante Rodungen im Hambacher Forst wollen Umweltaktivisten heute erneut protestieren.

Das kündigte ein Sprecher der "Aktion Unterholz" an. Unter anderem gehe es darum, die zerstörte Infrastruktur der Waldbesetzer zu reparieren. Die Organisation hatte in den vergangenen Tagen ein sogenanntes "Wochenende des Widerstands" ausgerufen und hunderte Demonstranten aus ganz Deutschland angekündigt.



Der Energiekonzern RWE hatte in den vergangenen Tagen unter massivem Polizeischutz Barrikaden und Möbelstücke aus dem Wald abtransportiert. Aktivisten leben dort seit Monaten in Baumhäusern. Der Hambacher Forst gehört dem RWE-Konzern, der die Bäume für den Braunkohle-Abbau roden will. Der Konzern darf damit aber frühestens Mitte Oktober beginnen.