Im Hambacher Forst ermittelt die Kriminalpolizei nach dem tödlichen Sturz eines Journalisten.

Ein Polizeisprecher sagte, Sonderermittler seien seit dem Morgen vor Ort. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es aber keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Es sehe nach einem Unglücksfall aus. Aktivisten haben zum Gedenken des verunglückten Journalisten Kerzen entzündet. Der Mann war gestern durch die Bretter einer Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gebrochen und 15 Meter tief gestürzt.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat an die Aktivisten im Hambacher Forst appelliert, ihre Baumhäuser freiwillig zu verlassen. Der CDU-Politiker sagte im WDR-Radio, es sei gefährlich, in den Häusern zu wohnen, und er hoffe nach dem tödlichen Sturz auf ein Einsehen. Die Räumung der Baumhäuser gehe weiter, so Reul, aber er könne noch nicht sagen, wann und wie.