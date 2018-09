Im Hambacher Forst bei Köln geht die Räumung weiter. Laut Polizei ist inzwischen knapp die Hälfte der rund 50 Baumhäuser abgebaut. Seit dem Morgen gibt es wieder Sitzblockaden von Umweltschützern. Einer ihrer Vertreter kritisierte den gestrigen Polizeieinsatz im Dlf als unverhältnismäßig.

Am Rande einer Demonstration gegen die Rodung des Waldstücks nahe Köln waren gestern rund 200 Teilnehmer in einen abgesperrten Bereich eingedrungen. Die Polizei nahm 14 Demonstranten in Gewahrsam, acht Menschen wurden verletzt, darunter auch Polizisten.



Der Waldpädagoge Michael Zobel gilt als inoffizieller Vermittler zwischen der Polizei und den Umweltschützern. Im Deutschlandfunk sagte er, die Polizei habe gestern eine "regelrechte Maschinerie" aufgefahren. Der Einsatz von Räumpanzern und Wasserwerfern gegen die etwa 150 vorwiegend jungen Umweltaktivisten sei unverhältnismäßig gewesen.



Auch von der Politik zeigte sich Zobel enttäuscht. Wenn der nordrhein-westfälische Innenminister Reul von "vietnamkriegs-ähnlichen Zuständen" in dem Waldgebiet spreche, gieße das nur Öl ins Feuer. Er räumte ein, dass der Energiekonzern RWE mit der geplanten Rodung des Hambacher Forsts das Recht auf seiner Seite hat. In den vergangenen Jahren hätten sich aber längst gute Alternativen zur Braunkohle ergeben. Deshalb gehe es in dem Konflikt schon längst nicht mehr um Strom und Energiebilanzen, sondern um Macht, betonte Zobel.



Der Hambacher Forst gehört RWE. Der Energiekonzern will den Wald ab Mitte Oktober roden, um dort Braunkohle fördern zu können. Der Hambacher Forst gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung.