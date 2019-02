Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat die Aktivisten im Hambacher Forst aufgefordert, das Gebiet zu räumen.

Der CDU-Politiker sagte in Düsseldorf, illegale Besetzungen seien nicht akzeptabel. Wegen der laufenden Gerichtsverfahren werde es dieses Jahr keine Rodungen geben. Es bestehe also keine unmittelbare Gefahr für den Wald. Direkte Gespräche mit den Aktivisten schloss Laschet aus und erklärte, es sei nicht Praxis der Landesregierung, mit Rechtsbrechern zu sprechen. Die Grünenfraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hatte einen Dialog gefordert.



Der Hambacher Forst liegt unmittelbar an einem Tagebau-Gebiet. Die Kohlekommission hatten den Erhalt des Waldes in ihren Empfehlungen zuletzt als "wünschenswert" bezeichnet.