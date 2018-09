Die Polizei hat die ersten drei von rund 60 Baumhäusern im Hambacher Forst geräumt. Spezialkräfte nahmen Umweltaktivisten fest und zerstörten einige der Unterkünfte. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort, die Einsatzleitung hatte aus dem gesamten Bundesgebiet Verstärkung angefordert.

Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Baumhausbesetzern: Einsatzkräfte seien unter anderem mit Molotow-Cocktails beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Energiekonzern RWE will Mitte Oktober Teile des Waldes am Tagebau Hambach roden, um weiter Braunkohle abbauen zu können.



Die nordrhein-westfälischen Landesbehörden hatten die Räumung veranlasst. Sie begründeten den Einsatz mit fehlendem Brandschutz. Politiker von Grünen und Linken verurteilten das Vorgehen der Landesregierung scharf. Das Verwaltungsgericht Köln lehnte einen Eilantrag eines Baumhausbewohners ab und bestätigte die Räumung als rechtmäßig. Es sei davon auszugehen, dass bei den noch ausstehenden Eilanträgen ähnlich entschieden werde, sagte eine Gerichtssprecherin.



Aktivisten kündigten als Reaktion auf die Polizeiaktion an, aus dem ganzen Bundesgebiet Demonstranten zusammenzurufen. Am Abend demonstrierten rund 1.000 Menschen gegen die Räumung und für die Erhaltung des Hambacher Forstes.