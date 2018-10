Die nordrhein-westfälischen Grünen treffen sich heute zu einem kleinen Parteitag am Hambacher Forst.

Die Delegierten wollen nach Parteiangaben über einen Antrag des Landesvorstandes für eine neue Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen beraten. Die Teilnehmer tagen in einem Gebäude an der Abbaukante des Braunkohletagebaus. Landes-Innenminister Reul hatte die Wahl des Veranstaltungsortes kritisiert.



Nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster am Freitag einen vorläufigen Rodungsstopp verhängt hatte, versammelten sich gestern zehntausende Umweltschützer am Hambacher Forst. Die Veranstalter sprachen von 50.000 Teilnehmern und der bislang größten Anti-Kohle-Demonstration im rheinischen Revier. Mehrere tausend Menschen nutzten die Kundgebung für einen Spaziergang in den Wald, in dem die Polizei in den letzten Wochen die Baumhäuser geräumt hatte. Laut Polizei blieben die Proteste friedlich.