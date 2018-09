Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul appelliert an die Bewohner im Hambacher Forst, ihre Baumhäuser freiwillig zu verlassen.

Der CDU-Politiker sagte im WDR-Radio, die Gerichte hätten entschieden, dass es wegen mangelnden Brandschutzes gefährlich sei, in den Häusern zu wohnen, und er hoffe auf ein Einsehen. Es sei klar, dass die Räumung weitergehe, so Reul, aber er könne noch nicht sagen, wann und wie.



Gestern hatte die Landesregierung die Räumung bis auf weiteres unterbrochen, weil ein Journalist tödlich verunglückt war. Der Mann war zwischen zwei Baumhäusern durch die Bretter einer Hängebrücke eingebrochen und 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Im Hambacher Forst leben seit rund sechs Jahren Umweltaktivisten, um den Energiekonzern RWE davon abzuhalten, die Bäume für die Braunkohleförderung zu roden.