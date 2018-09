Im Konflikt um die Räumung des Hambacher Forstes haben SPD und Grüne der Landesregierung vorgeworfen, zu wenig zur Entschärfung der Lage zu tun.

Tausende Polizisten würden in einen Einsatz geschickt, um etwas zu lösen, was eigentlich die Politik lösen müsste, sagte Grünen-Fraktionschef Klocke in einer Sondersitzung des Bauausschusses des Landtags in Düsseldorf. Der SPD-Abgeordnete van den Berg erklärte, die Begründung der Räumung des Waldes mit dem Brandschutz sei nur vorgeschoben. Schwarz-Gelb müsse klar kommunizieren, dass der Grund der Räumung die Rodung des Waldes für den Braunkohleabbau sei.



Bauministerin Scharrenbach von der CDU warf der Opposition politische Scheinheiligkeit vor. Schließlich habe die rot-grüne Vorgängerregierung in ihrer Entscheidung von 2016 die Grundlage für den weiteren Braunkohleabbau in Hambach geschaffen.