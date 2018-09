Die Polizei geht weiter gegen Braunkohleaktivisten im Hambacher Forst vor.

Die Kohle-Gegner seien der erneuten Aufforderung zum Verlassen der Baumhäuser in dem Wald nicht gefolgt, deshalb müsse man einschreiten, erklärte die Dienststelle Aachen. 18 Aktivisten habe man bereits weggetragen. Sechs Menschen befänden sich in Gewahrsam. Größere Zwischenfälle wurden bislang nicht gemeldet. Damit die Protest-Camps im Wald geräumt werden können, werden nach Angaben der Aachener Polizei inzwischen einige Bäume gefällt.



Das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnte am Mittag einen vorläufigen Stopp der Räumung ab. Es schloss sich damit der Meinung des Verwaltungsgerichts Köln an. In einer Erklärung des OVG heißt es weiter, ob die Räumungsanordnung rechtmäßig sei, müsse ein späteres Klageverfahren klären.



Gestern hatte die Polizei bereits mehrere Baumhäuser in dem Forst am Rande des rheinischen Braunkohle-Tagebaus abgerissen. Dabei war es zu Auseinandersetzungen gekommen. Einsatzkräfte wurden unter anderem mit Molotow-Cocktails beworfen.



Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, verteidigte das Vorgehen der Polizei. Gerichte hätten entschieden und nun müssten Recht und Gesetz durchgesetzt werden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Opposition aus SPD und Grünen im NRW-Landtag warf der Landesregierung vor, mit der Aktion den Konflikt um den Braunkohleabbau zu verschärfen. Es sei politisch mangelhaft, die gesellschaftliche Auseinandersetzung über das Baurecht zu führen, sagte SPD-Fraktionsvize Ott. Grünen-Fraktionschef Klocke hielt der Regierung vor, mit der Räumungsaktion eine Verständigung mit der Kohle-Kommission in Berlin zu erschweren. Auch Umweltverbände verurteilten die Räumung der Baumhäuser als "unnötige Eskalation".