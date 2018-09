Im Hambacher Forst hat die Polizei nach einer Unterbrechung weitere Baumhäuser geräumt.

Zudem seien Barrikaden von Umweltaktivisten entfernt worden, erklärte ein Sprecher der Sicherheitskräfte. Der Energieversorger RWE teilte mit, dass sich Aktivisten an mehreren Stellen im Braunkohle-Abbaugebiet an die Gleise gekettet hätten. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte die Räumungsaktion im Hambacher Forst am Mittwoch vorerst gestoppt, nachdem ein Journalist beim Absturz von einem Baum ums Leben kam.



Nach einem von der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Auftrag gegebenen Gutachten ist die geplante Rodung des Waldgebietes nicht kurzfristig nötig, um den Abbaubetrieb aufrechtzuerhalten. Demnach könnte bis Herbst 2019 auf die Abholzungen verzichtet werden. Der Konzern selbst habe in einer Pressemitteilung vom 11. September eingeräumt, dass eine betriebliche Notwendigkeit zu roden erst ab dem 15. Dezember bestehe, heißt es.