Eine für Samstag geplante Großdemonstration am Hambacher Forst ist nicht genehmigt worden.

Die Polizei Aachen untersagte die Kundgebung der Braunkohle-Gegner aus Sicherheitsgründen. Der Versammlungsort sei mehrfach geändert worden, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb sei das Sicherheitskonzept nicht rechtzeitig fertig geworden. Außerdem gebe es wegen der großen Zahl der erwarteten Teilnehmer Bedenken, ob eine sichere An- und Abreise an den Bahnhöfen möglich sei.



Die Klimaschützer wollten morgen mitteilen, wo genau am Hambacher Forst die Demonstration stattfinden sollte. Bisher war von mehr als 20.000 Teilnehmern die Rede. Die Veranstalter können nun vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen die Entscheidung der Polizei klagen. Die Aktivisten wollen die Rodung eines großen Waldstücks durch den Energiekonzern RWE verhindern. Das Unternehmen will dort weitere Braunkohle fördern.