Die Polizei zieht sich heute aus dem Hambacher Forst bei Kerpen in der Nähe von Köln zurück.

Das kündigte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul an. Seit gestern bauen Umweltaktivisten neue Baumhäuser im Hambacher Wald, um sich weiterhin gegen den Braunkohletagebau des Energiekonzerns RWE zu wehren. Am Samstag hatten zehntausende Menschen gegen das Vorgehen von RWE demonstriert. Organisatoren der Proteste riefen dazu auf, das Waldgebiet wieder zu besetzen.



Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte Ende der Woche einen vorläufigen Rodungsstopp verfügt. Der Landesinnenminister und CDU-Politiker Reul sagte, damit seien Rodungen in dem Gebiet für mindestens zwei Jahre verboten. Der Energiekonzern RWE hatte einen großen Teil des noch bestehenden Waldes abholzen wollen, um dort Braunkohle abzubauen. Die Landesregierung will den Landtag in Düsseldorf in dieser Woche über die Folgen der Braunkohle-Politik im Rheinischen Tagebau-Revier in Kenntnis setzen, meldet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".