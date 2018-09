Im Hambacher Forst will die Polizei am Morgen die Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern fortsetzen.

Nach Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Sonntag sei es in der Nacht ruhig geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere tausend Menschen hatten gestern an der Grenze zum Hambacher Forst den Erhalt des Waldes und einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung gefordert. Am Rande der Kundgebung drangen rund 200 Teilnehmer in einen abgesperrten Bereich ein (Audio-Link). Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 14 Demonstranten in Gewahrsam. Acht Menschen seien verletzt worden, darunter drei Polizisten.



Auch bei der weiteren Räumung der Baumhäuser habe es Rangeleien mit den Protestierenden gegeben. Seit Beginn des Polizeieinsatzes am Donnerstag sei über die Hälfte der rund 50 Baumhäuser geräumt und ein Teil bereits abgebaut worden.



Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um dort Braunkohle zu fördern.