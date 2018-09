Im Hambacher Forst hat am Vormittag die Räumung neu errichteter Barrikaden begonnen.

Nach Angaben der Behörden unterstützt die Polizei den Energiekonzern RWE dabei, Flucht- und Rettungswege freizumachen. Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium mitteilte, waren die Blockaden am Wochenende von Rodungsgegnern aufgebaut worden. Offen ließ ein Sprecher, wann die Räumung der verbliebenen Baumhäuser fortgesetzt werden soll. Die Landesregierung in Düsseldorf hatte die Arbeiten nach dem tödlichen Sturz eines 27-jährigen Bloggers am vergangenen Mittwoch vorerst gestoppt.