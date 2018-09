Im Braunkohlerevier Hambacher Forst haben Polizisten mit der Räumungsaktion begonnen. Mit Hebebühnen versuchen sie, erste Aktivisten aus den Bäumen zu holen.

Zuvor lösten sie eine Sitzblockade auf, nachdem ein Ultimatum an die Umweltschützer verstrichen war. Die Aktivisten, die einen Weg zu den Baumhäusern blockierten, wurden von Einsatzkräften weggetragen. Gegenwehr leisteten sie nicht. Für die Polizei ist es einer der größten Einsätze in der jüngeren NRW-Geschichte. Sie ist mit mehreren Hundertschaften vor Ort. Auch Wasserwerfer und schweres Räumgerät stehen bereit. Der Einsatz wird wahrscheinlich mehrere Tage dauern.



Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte gestern Abend die Weisung zu Räumung erteilt. Sie war unter anderem mit fehlendem Brandschutz in dem Lager der Aktivisten begründet worden.



Diese leben seit 2012 in bis zu 60 Baumhäusern, die bislang geduldet wurden. Im Herbst will der Energiekonzern RWE mehr als die Hälfte des Waldes roden, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Umweltschützer riefen zu großangelegten Protestaktionen gegen die Räumung auf. Das Lager im Hambacher Forst ist über die Jahre zu einem Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden.