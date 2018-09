Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul schließt eine Mitschuld der Polizei am tödlichen Unfall im Hambacher Forst aus.

Die Verantwortung für den Sturz trage, wer die Hängebrücke zwischen Baumhäusern gebaut habe, sagte der CDU-Politiker im Innenausschuss des Landtags. Bei den Protesten gegen die Wald-Rodungen war in der vergangenen Woche ein Mann aus einer Höhe von mindestens 15 Metern herabgefallen und später seinen schweren Verletzungen erlegen. Zu dem Zeitpunkt habe direkt an der Unglücksstelle kein Polizei-Einsatz stattgefunden, betonte Reul.



Aktivisten hatten dem Minister Pietätlosigkeit vorgeworfen, weil die Räumung der Baumhäuser nach nur wenigen Tagen Trauer-Pause fortgesetzt worden war. Reul wiederum hielt den Braunkohle-Gegnern vor, noch während des Moratoriums neue Häuser und Barrikaden selbst auf Rettungswegen errichtet zu haben.



Im Hambacher Forst hat es heute einen weiteren Unfall gegeben. Eine Aktivistin stürzte von einer Leiter an einem Baumhaus aus etwa sechs Metern Höhe ab. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt.