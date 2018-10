RWE-Vorstandschef Schmitz hat die Mitarbeiter des Energiekonzerns zur Geschlossenheit aufgerufen.

Nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst mahnte Schmitz in einem Schreiben an die Belegschaft Zusammenhalt an und forderte die Beschäftigten wörtlich dazu auf, gemeinschaftlich weiter für RWE zu kämpfen.



Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte RWE in der vergangenen Woche vorläufig untersagt, Bäume im Hambacher Forst zu roden. Der Wald grenzt an den Braunkohletagebau des Energiekonzerns und sollte für die Kohleförderung weichen. In seinem Schreiben nennt Schmitz die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts schmerzhaft und kaum nachvollziehbar. Der Schaden für das Unternehmen sei immens. RWE hatte vor zwei Tagen mitgeteilt, nach dem Rodungsstopp die Förderung im Braunkohletagebau Hambach zu drosseln. Welche Auswirkungen das auf die Arbeitsplätze habe, müsse nun analysiert werden, so Schmitz.