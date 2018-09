Im Streit um die Zukunft des Hambacher Forst sieht der Energiekonzern RWE keine Spielräume für einen Kompromiss.

Es geb keine Chance, den Wald stehen zu lassen, sagte Vorstandschef Schmitz dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Eine Lösung, bei der ein Teil des Forstes stehen bleibe, sei technisch unmöglich. Man brauche die Erdmassen unter dem Restwald, um die Böschungen stabil zu halten. Schmitz betonte, der Hambacher Forst ist nicht zu retten, egal was die Kohlekommission entscheide. Er fühle sich auch nicht an Entscheidungen des Gremiums gebunden. Die Kommission soll bis Ende des Jahres eine Strategie zum Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten.



Umweltschützer protestieren seit Jahren dagegen, dass RWE weite Teile des Waldes roden will, um Braunkohle zu baggern.