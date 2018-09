Mehrere tausend Demonstranten haben sich am Hambacher Forst versammelt, um gegen die geplante Rodung des uralten Waldes zu protestieren.

In dem Waldgebiet in NRW läuft seit Donnerstag ein Polizeieinsatz, um die Baumhäuser der Braunkohlegegner zu räumen (Audio-Link). Die Polizei sprach von mehr als 2000 Teilnehmern an der Demonstration, Beobachter vor Ort schätzten die Zahl höher. Einige der Demonstranten versuchten, auf bereits gerodetem Gebiet junge Bäume anzupflanzen.



Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte am Donnerstag die Räumung der Protestlager angeordnet - offiziell aus Brandschutzgründen. Der Wald gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung.