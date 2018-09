Im Hambacher Forst werden heute tausende Menschen zum sogenannten "Waldspaziergang" erwartet.

Sie wollen gegen die Räumung der Baumhäuser und gegen die geplante Rodung des Waldes in der Nähe des Braunkohlegebiets demonstrieren. Auch Grünen-Chefin Baerbock will sich an dem Protest beteiligen. Die Veranstalter erwarten rund 5.000 Teilnehmer. Nach Angaben der Polizei in Aachen darf der Waldspaziergang aber nicht wie geplant über die Bühne gehen: Die Einsatzleitung hat nur eine Veranstaltung an einem festen Ort genehmigt und das mit Sicherheitsbedenken begründet. Das Verwaltungsgericht Aachen

bestätigte die Auflagen der Polizei am Abend in einem Eilbeschluss.



Umweltschützer protestieren im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen dagegen, dass der Energiekonzerns RWE im Herbst weitere Teile des Forstes abholzen will, um an die darunter liegenden Braunkohle-Vorräte heranzukommen. Nach dem tödlichen Unfall eines Journalisten Mitte der Woche wurde die Räumung bis auf weiteres gestoppt.