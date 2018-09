Im Hambacher Forst werden erste Holzkonstruktionen von Umweltschützern und Braunkohlegegnern abgebaut.

Die Polizei ist mit einem Groß-Aufgebot vor Ort und rechnet mit einem tagelangen Einsatz zur Räumung der jahrelang geduldeten Baumhäuser. Dem Verwaltungsgericht Köln liegen mittlerweile sieben Eilanträge vor, mit denen Privatpersonen das Vorgehen juristisch stoppen wollen. Eine Entscheidung soll so schnell wie möglich fallen. Ob heute noch, ist einer Sprecherin zufolge unklar.



Die Räumung stößt bei Politikern und Umweltschützern auf Kritik. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sprach von einer "unnötigen Provokation". Die Linken-Vorsitzende Kipping warf der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen vor, zu Gunsten einer "ungebremsten Kohleverstromung" entschieden zu haben, statt eine tragfähige Lösung für Umwelt und Beschäftigte zu finden. Der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Niebert, sagte, die Landesregierung zwinge Polizeibeamte und friedlich protestierende Bürger in einen Konflikt, der nicht sein müsse. Sprecher von BUND und Greenpeace sprachen von einer gefährlichen Eskalation.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier hingegen verteidigte die begonnene Räumung. Er sprach im Bundestag von einer "unternehmerischen Entscheidung", die durch Gerichtsurteile und durch das Parlament in Nordrhein-Westfalen bestätigt sei. Der CDU-Politiker Altmaier gehört der Kohle-Kommission an, die bis Jahresende einen sozialverträglichen Plan zum Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle vorlegen soll.



Die Energie-Expertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Kemfert, sagte im Deutschlandfunk, es wäre besser gewesen, die Ergebnisse dieser Kommission abzuwarten, um festzustellen, welchen Tagebau man in Deutschland überhaupt noch brauche. Die jetzige Situation könne dazu führen, dass die gesamte Kommission platze. - Die Kohlekommission will bis Jahresende einen sozialverträglichen Plan zum Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle vorlegen. Der Energiekonzern RWE will weiter Braunkohle abbauen und dazu im Herbst mit Rodungsarbeiten im Hambacher Forst beginnen.