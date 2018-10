Nach dem vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst sind Umweltaktivisten dorthin zurückgekehrt, um weiter auf einen Schutz des Waldgebietes westlich von Köln zu dringen.

Ein Polizeisprecher sagte, man habe auf den Wegen Barrikaden und zeltähnliche, mit Brettern verbaute Strukturen entdeckt. Sie seien aber nicht mit den Baumhäusern vergleichbar, die in den vergangenen Wochen beseitigt wurden.



Zwei Aktionsbündnisse hatten gestern angekündigt, den Hambacher Forst nach den Räumungen durch die Polizei wieder zu besetzen, um sich dem Braunkohletagebau entgegenzustellen. Heute trafen sich dort mehrere hundert Menschen zu einem sogenannten Waldspaziergang.



Die nordrhein-westfälischen Grünen hielten am Rande des Hambacher Forsts und in Sichtweite des Tagebaus einen kleinen Parteitag ab. Der Landesvorsitzende Banaszak forderte Ministerpräsident Laschet auf, nicht länger die Interessen des Energiekonzerns RWE, sondern die von Nordrhein-Westfalen zu vertreten.