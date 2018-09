Bei den Protesten im Hambacher Forst sind weitere 34 Menschen festgenommen worden. Neun von ihnen hätten dabei leichte Verletzungen erlitten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zudem seien 62 Platzverweise erteilt worden.

Inzwischen haben auch die beiden Aktivisten, die sich in den Tunneln verschanzt hatten, die Gänge verlassen. Beide seien gesund, teilte die Feuerwehr Kerpen mit. Derzeit ist die Polizei nur mit wenigen Beamten vor Ort. Die Räumung der Baumhäuser soll in den kommenden Stunden fortgesetzt werden. In der vergangenen Nacht hatten zahlreiche Aktivisten eine Mahnwache an einer Zufahrtsstraße abgehalten.



Der Protest richtet sich gegen den Energiekonzern RWE. Dieser will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen lassen, um dort Braunkohle zu fördern.