Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen verfügt.

Die Richter entsprachen damit in einem Eilverfahren dem Antrag des Umweltverbandes BUND. Demnach muss zunächst eine Entscheidung über die Klage des BUND NRW gegen den Hauptbetriebsplan 2018 bis 2020 für den Braunkohletagebau Hambach abgewartet werden. Dem Eilbeschluss zufolge darf der Energiekonzern RWE im Tagebau Hambach weiter Braunkohle fördern, solange die bewaldeten Flächen des Hambacher Forsts unberührt bleiben. RWE will in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte des verbliebenen alten Waldes für den Braunkohletagebau fällen.



Umweltschutzorganisationen zeigten sich in einer ersten Reaktion erfreut über die Entscheidung des OVG Münster. Der BUND-Geschäftsführer Nordrhein-Westfalen, Jansen, sprach von einer Zäsur.



Mit einer Klage gehen Umweltaktivisten gegen das Verbot einer für morgen am Hambacher Forst geplanten Kundgebung vor. Die Verfügung der Polizei Aachen sei rechtswidrig, hieß es zur Begründung.