Im Hambacher Forst am Rande des rheinischen Braunkohlereviers ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, warfen Aktivisten am Freitagabend Steine und schossen mit Schleudern. Ein Mitarbeiter des RWE-Konzerns sei getroffen und am Kopf verletzt worden. Herbeigerufene Polizisten seien ebenfalls mit Steinen beworfen worden. An einer Zufahrtstraße errichteten die Aktivisten den Angaben zufolge eine Straßensperre und zündeten sie an.



Umweltschützer, die sich in dem Waldgebiet aufhalten, wollen dessen Abholzung durch RWE zur weiteren Kohleförderung verhindern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte allerdings Anfang Oktober einen Rodungsstopp verhängt.