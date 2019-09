Fast ein Jahr nach Beginn der großen Räumung im Hambacher Forst gibt es nach Polizeiangaben bis zu 60 neue Bauten in den Bäumen.

Eine Polizeisprecherin in Aachen sagte wörtlich, das seien Baumhäuser, aber auch andere "Strukturen". Daneben gebe es bis zu 30 Konstruktionen am Boden. In dem Wald lebten rund 100 Personen.



Mit der Besetzung des Waldes am Braunkohletagebau Hambach seit 2012 wollen die Aktivisten die Rodung des Waldes für den Tagebau verhindern. Bei der Räumung im vergangenen Herbst hatte die Polizei mit einem großen Aufgebot 86 Baumhütten von Braunkohlegegnern in einer der größten Polizeiaktionen der jüngeren nordrhein-westfälischen Landesgeschichte geräumt und zerstört.