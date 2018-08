Bei der Durchsuchung eines Lagers von Braunkohlegegnern im Hambacher Forst hat die nordrhein-westfälische Polizei zahlreiche Gegenstände sichergestellt.

Dabei handele es sich um Pyrotechnik, Zwillen, Krähenfüße und Material für Brennsätze, teilte eine Sprecherin mit. Eingezogen worden sei auch Material, das für den Bau von Barrikaden geeignet sei. Bei der Durchsuchung auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe die Polizei mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Rund 40 Aktivisten des Lagers hätten vorübergehend einen Platzverweis erhalten.

Seit Tagen gibt es im Hambacher Wald immer wieder gewalttätige Konflikte und

Angriffe auf Polizisten. Der Konzern RWE plant dort ab Oktober Rodungsarbeiten.



Der rund 12.000 Jahre alte Hambacher Wald ist in den vergangenen Jahren zu einem Symbol des Widerstands gegen den Kohle-Abbau im rheinischen Braunkohlerevier geworden. Der Tagebau umfasst ein 85 Quadratkilometer großes Abbaufeld. Bis 2040 plant die RWE Power AG dort den Abbau von insgesamt 2,4 Milliarden Tonnen Braunkohle. Dafür mussten Tausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen aufgeben. Zudem warnen Umweltschutzorganisationen vor den Folgen für die Natur und das Klima. In dem Gebiet gibt es Vorkommen streng geschützter Arten wie Bechsteinfledermaus, Springfrosch und Haselmaus. In dem Wald stehen Jahrhunderte alte Buchen und Eichen.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz versucht seit Jahren, weitere Rodungen gerichtlich zu verhindern. Immer wieder kommt es in dem Gebiet auch zu Blockaden, Besetzungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehrere Aktionsbündnisse haben sich aber zu Gewaltlosigkeit verpflichtet.



RWE plant, ab Oktober weiter zu roden. Angesichts der laufenden Verhandlungen der Kommission der Bundesregierung zum Kohleausstieg fordern Umweltschutzorganisationen und Bürgerinitiativen - und auch Bundesumweltministerin Schulze - den Konzern auf, bis auf Weiteres auf die geplanten Rodungen zu verzichten - zumindest bis klar ist, wann und wie Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigt.



Die Besetzer des Hambacher Forstes informieren auf dieser Internetseite, der RWE-Konzern stellt hier Informationen bereit.