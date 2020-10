Der mutmaßliche Täter des Angriffs auf einen jüdischen Studenten in Hamburg ist in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in der Hansestadt mit, die auf - Zitat - "starke psychische Auffälligkeiten" verwies. Sie ermittelt wegen versuchten Mordes mit einem antisemitischen Hintergrund.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft liegt der Verdacht auf eine erheblich verminderte oder sogar vollkommen fehlende Steuerungsfähigkeit während der gestrigen Tat vor. Bei dem 29-Jährigen Angreifer handelt es sich demnach um einen Deutschen mit kasachischen Wurzeln. Er hatte den 26-Jährigen Studenten gestern vor der Synagoge im Stadtteil Eimsbüttel mit einem Klappspaten schwer verletzt. Nach dpa-Informationen fand man in seiner Hosentasche einen Zettel mit Hakenkreuz. Juden feiern in dieser Woche das Laubhüttenfest Sukkot.

"Schande für Deutschland"

Die Bundesregierung kritisierte den Angriff scharf. "Es ist beschämend, dass ein Bürger jüdischen Glaubens auf offener Straße in Deutschland attackiert wird", sagte Regieurngssprecher seibert. Es sei ein Angriff auf einen jungen Juden ganz offenbar nur, weil er als Jude in der nähe der Synagoge zu erkennen gewesen sei. "Das ist widerwärtig. In Deutschland ist jede einzelne solche Tat eine Schande." Auch Bundesjustizministerin Lambrecht sprach von einer Schande für Deutschland.

Jüdischer Weltkongress kritisiert mangelnden Schutz

Der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, sagte, die Polizei habe zwar rasch reagiert und den Angreifer von weiteren Gewalttaten abgehalten; dennoch sei der Schutz offenbar nicht ausreichend gewesen, um den Anschlag zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.