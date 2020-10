In der Nähe der Synagoge in Hamburg ist ein 26-jähriger Mann angegriffen worden.

Er sei erheblich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Beamte, die zum Schutz der Synagoge vor Ort gewesen seien, hätten den Vorfall beobachtet und den Angreifer festgenommen. Der Staatsschutz sei eingeschaltet worden. Laut Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR handelt es sich bei dem Opfer um einen jüdischen Studenten. Der mutmaßliche Täter soll militärische Kleidung getragen und mit einem Spaten auf ihn eingeschlagen haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fand man in der Hosentasche des Angreifers einen Zettel mit Hakenkreuz.



Bundesaußenminister Maas erklärte, es handele sich um widerlichen Antisemitismus, dem sich alle entgegenstellen müssten. CDU-Generalsekretär Ziemiak sprach von einem widerwärtigen Akt. Es bleibe die tägliche Pflicht, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen.



Jüdinnen und Juden feiern in dieser Woche das Laubhüttenfest Sukkot.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.