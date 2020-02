In Hamburg soll ein neues Dokumentationszentrum an die in der NS-Zeit depotierten Juden, Sinti und Roma erinnern.

Heute begannen mit einem ersten Spatenstich offiziell die Bauarbeiten. Die Einrichtung wird in der Hafencity entstehen. Sie soll vor allem junge Menschen ansprechen und voraussichtlich im Jahr 2023 eröffnet werden.