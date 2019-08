Der Zoll in Hamburg hat eine Rekordmenge Kokain beschlagnahmt.

Wie das Hauptzollamt der Hansestadt mitteilte, handelt es sich um viereinhalb Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von fast einer Milliarde Euro. Es sei die größte Kokainlieferung, die je in Deutschland entdeckt worden sei. Die Drogen wurden demnach vor rund zwei Wochen bei einer Kontrolle im Hamburger Hafen sichergestellt. Sie befanden sich in einem Container, der per Schiff aus Uruguay über Hamburg ins belgische Antwerpen unterwegs war.