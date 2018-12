Nach einem wochenlangen Wahlkampf will die CDU heute auf einem Bundesparteitag in Hamburg eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden wählen.

Es zeichnete sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und dem ehemaligen Unionsfraktionschef Merz ab. Der dritte aussichtsreichere Kandidat ist Bundesgesundheitsminister Spahn. In den bisherigen Umfragen lag er jedoch weit zurück. Zum Auftakt des Parteitags wird Bundeskanzlerin Merkel, die den CDU-Vorsitz nach mehr als 18 Jahren abgibt, eine Rede halten. Später stellen sich die Bewerber den Delegierten vor. Mit einem Ergebnis der Wahl wird am Nachmittag gerechnet.



Offen ist, ob auch der Posten des Generalsekretärs bereits heute neu besetzt wird. Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, in jedem Fall zurückzutreten.